Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.09.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Ufuk DEYNEKLİ (E-36) 223 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZLP 320 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun sağında bulunan Şehit Cengiz Topel Caddesine dönüş yapmak için durmakta olan Rahime TABAK (K-66) yönetimindeki RV 525 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan ZPL 320 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Alana DEYNEKLİ (K-29) ve RV 525 plakalı araç sürücüsü ile araçtaki yolcular Seher BANU (K-8), Miraç ÇELİK (E-4) ve Mihrap ÇELİK (K-6) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular. ZLP 320 plakalı araç sürücüsü Ufuk DEYNEKLİ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İşte kaza yerinden o görüntüler: