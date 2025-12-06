Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis, alkollü araç kullanarak kazaya sebebiyet veren alkollü sürücünün tutuklandığını , soruşturmanın ise sürdüğünü açıkladı.

B.Ü, trafik ışıklarında sarı yanması nedeniyle durmak zorunda kaldığı sırada gerçekleşen çarpışmada şans eseri yaralanan olmadı .

Lefkoşa–Güzelyurt Anayolu üzerinde 5 Aralık 2025 gecesi saat 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 153 mlgr alkollü olduğu tespit edilen A.R (35), yönetimindeki GY 969 plakalı van araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği sonucu önünde ilerleyen B.Ü (27) yönetimindeki araca arkadan çarptı.

