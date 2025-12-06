Polisin, araç sürücüsü O.K.(E-34)’den uyuşturucu test cihazı ile tükürük örneği alarak yaptığı test sonucunda, uyuşturucu aldığı ve hintkeneviri türü uyuşturucu madde tesiri altında araç kullandığını tespit ederek tutukladı.

Polis, dün akşam meydana gelen kazada yaptığı test ile ilk kez uyuşturucu etkisi altında araç kullanan bir kişiyi tespit etmiş oldu.

Polis, 23 Kasım’da artık trafik kontrollerinde alkol testi yanında uyuşturucu testi de uygulanacağını açıklamış ve kontrollere başlamıştı.

Değirmenlik-Haspolat yolunda dün meydana gelen kaza, O.K.’nin kullandığı araç ile dikkatsizce seyrettiği sırada önünde aynı istikamete giden aracın sol arka kısmına çarpması, çarpma sonucu kontrolsüzce yoluna devam ederek banket içindeki iş yeri levhasına çarpıp kendi etrafında dönerek durması ile meydana gelmişti. Kazada iki kişi yaralanmıştı.