Gürcafer, yapı denetimi kurallarının belediyeler tarafından titizlikle uygulanmasına rağmen, aynı kuralların devleti temsil eden kaymakamlıklar tarafından uygulanmadığını vurguladı. Bu durumun ciddi bir yönetim zafiyeti yarattığını belirten Gürcafer, “Keyiflikten ve siyasi rant beklentisinden devlet kendi koyduğu kurala kendi uymuyor” dedi.

Hafta sonları bölgelerde “mantar gibi” denetimsiz inşaatların ortaya çıktığını belirten Gürcafer, bunun somut örneklerinden birinin de Mağusa’da yaşandığını dile getirdi.

Gürcafer, “Alın size sistemsizliğe bir örnek daha. 6 Aralık Cumartesi sabahı saat 09.30 itibarıyla Mağusa bölgesinde yapı denetimi tarafından izinlendirilememiş beton dökümü yapılıyor. Bu denetimin sorumluluğu Mağusa Kaymakamlığı’ndadır” ifadelerini kullandı.