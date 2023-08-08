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HM 689 plakalı araç sürücüsü Öztekin Mustafa ÖZTEKİNER tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

07.08.2023 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık caddesi üzerinde, Öztekin Mustafa ÖZTEKİNER (E-24) 157 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HM 689 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve yol kenarında park halinde bulunan KS 209 plakalı salon aracın ön kısmına çarptıktan sonra, yoluna devam edip bir binayı çevreleyen demir korkuluklara da çarpıp durmuştur.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

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