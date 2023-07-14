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Lefkoşa’da bugün saat 03.20 sıralarında, Yzb Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde, yönetimindeki ST 858 plakalı salon araç ile 172 mlgr alkol lü içki tesiri altında kuzey istikametine doğru seyreden 35 yaşındaki Cesur Dinç, seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan İstanbul Perde önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sol kısmında park halinde bulunan UG 079 plakalı salon araca çarptıktan sonra yol içerisinde tavanı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Cesur Dinç, tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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