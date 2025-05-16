Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

16.05.2025 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Turan DİLER (E-52) 96 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HA 688 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Forever Computer önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptıktan sonra refüj üzerine çıkarak aydınlatma direğine de çarpmıştır. Çarpışmanın etkisiyle ileriye doğru kontrolsüzce savrulan araç, yine refüj üzerinde bulunan trafik levhasına çarpmış ve karşı şeride geçtikten sonra çöp bidonuna çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.