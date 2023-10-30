Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

29.10.2023 tarihinde, saat 21:00 sıralarında Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, İsmail İBRAHİM (E-64) 212 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HEA 610 plakalı salon araç ile sol şerit içerisinde ters istikamette Gazimağusa istikametine doğru dikkatsiz ve tehlike şekilde seyrettiği sırada Kent Plus Sitesi önlerine geldiğinde, o esnada sağ şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Osman KARABACAK (E-25) yönetimindeki JN 022 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu, HEA 610 plakalı araca çarpmamak için JN 022 plakalı araç sürücüsü Osman KARABACAK direksiyonu ani sola kırıp aracının hakimiyetini kaybetmiş ve yolun solundan çıkıp takla attıktan sonra tavanı üzerinde durmuştur. HEA 610 plakalı araç ise Hurmalı Çember üzerine çıkarak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. HEA 610 plakalı araç sürücüsü İsmail İBRAHİM tutuklanmış olup, soruşturam devam etmektedir.

