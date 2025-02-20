Kazalarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

19.02.2025 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Ağıllar’da Kardeşler Sokak üzerinde, Hüseyin PERGAMALI (E-36) 100 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MS 608 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanma olmadı.

Araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

20.02.2025 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 10-12’inci kilometreleri arasında, Hasan PİLLİ (E-30) 115 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JC 707 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Trucks Trading Ltd. önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Arzuv KOSYMOV (E-32) yönetimindeki ZC 632 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Acil Serviste müşahede altına alınmıştır.

JC 707 plakalı araç sürücüsü Hasan PİLLİ, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.