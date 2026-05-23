Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 2’nci kilometresinde meydana gelen kazada, C.T. (E-38), 189 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PA 426 plakalı araçla doğu istikametine seyir halindeyken, önünde trafik kontrolü nedeniyle yavaşlayan M.H. (E-43) yönetimindeki RL 318 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, C.T. alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Bir diğer kaza ise Lefkoşa’da Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.M.A.M. (E-22), yönetimindeki JM 553 plakalı araçla güney istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol kısmındaki elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücünün ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı tespit edildi. Zanlı tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun Boğaz mevkiinde meydana gelen üçüncü kazada ise A.N.D. (K-23), 144 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı AA 891 P plakalı araçla İskele istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce çelik bariyerlere ardından yol kenarındaki toprak sete çarptı. Yaralanan sürücü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan tutuklanan sürücü hakkındaki soruşturma devam ediyor.