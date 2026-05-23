Lefkoşa’da Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.
Polis açıklamasına göre, Younıs M. A. M. (E-22), yönetimindeki JM 553 plakalı salon araç ile güney istikametine dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol kısmındaki banket içerisinde bulunan elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsünün sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandığı tespit edildi.
Younıs M. A. M., “sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.