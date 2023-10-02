KKTC’de dün iki farklı bölgede yangın çıktı… Alsancak’ta bir iş yerinin bahçesinde ve Hapolat’ta park halindeki araçta çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren ‘Ege Garden’ isimli iş yerinin güney kısmındaki bahçe içerisinde meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık yarım dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, 15 metrekare etabındaki naylon branda ve 1,5 metre uzunluğundaki plastik boru yanarak zarar gördü.

Öte yandan dün saat 15.30 sıralarında, Haspolat’ta, park halinde bulunan Mihriz Tuncer’e ait MJ 437 plakalı araçta, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydan geldi.

Aracın makine bölümü, ön kısmı ve koltuk döşemeleri yanarak zarar görürken, ön camı ise çıkan ısıdan dolayı patladı.

Her iki yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturmalar ise devam ediyor.