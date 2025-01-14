Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.01.2025 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Kemal ÖZDEMİR (E-65) 228 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JE 055 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, cadde üzerinde bulunan trafik ışıklarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu tarafında kırmızı ışık yandığı halde ışığa uymayıp düz yoluna devam etmesi neticesinde, o esnada Şehit Sıtkiye Abdullah Ekinci sokak üzerinde seyreden ve trafik ışıklarına geldiğinde tarafında yeşil ışık yandığı için yoluna devam eden Remziye ACAR (K-21) yönetimindeki LJ 331 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. JE 055 plakalı araç sürücüsü Kemal ÖZDEMİR, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.