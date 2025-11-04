Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü Bülent Günal tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu sırada Şehit Abdullah Ekinci Sokak’tan güney istikametine, yeşil ışıkta ilerlemekte olan T.Ü'nün (27) kullandığı araçla çarpıştı.

Polis açıklamasına göre, 51 yaşındaki B.G, 133 miligram alkollü içki tesiri altında KG 384 plakalı aracıyla doğu istikametine seyrederken trafik ışıklarında tarafında kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak yoluna devam etti.

