Altın fiyatları Pazartesi günü, dolar ve Hazine tahvillerinin bu haftaki önemli ekonomik veriler öncesinde güçlenmesi ve yatırımcıların Orta Doğu çatışmasının küresel etkilerine dair bir işaret aramasıyla geçen seanstaki beş ayın zirvesinden geriledi.

Spot altın yüzde 0,4 düşüşle ons başına 1.972,39 dolara gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,5 düşüşle 1.983,50 dolara geriledi.

Altın fiyatları Cuma günü Mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve yatırımcıların İsrail-Hamas savaşının daha geniş bir Orta Doğu çatışmasına dönüşebileceği korkusuyla külçenin güvenliğini tercih etmesiyle son iki haftada yaklaşık yüzde 9 arttı.

ABD Hazine tahvil getirilerinin 15 yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyelerine aralıksız yükselişi, faizsiz altının fiyatlarını 4 Mayıs'ta gördüğü ons başına 2 bin doların üzerindeki rekor seviyelerin yakınında tuttu.

IG pazar stratejisti Yeap Jun Rong, "Altın fiyatları, son zamanlarda Orta Doğu çatışmasından kaynaklanan güvenli liman akışlarına bağlı olarak hareket ediyor ve İsrail'den gelecek olası bir kara saldırısı ile daha fazla tırmanma riski içerebilir. Bu da fiyatlarda kısa vadede bir miktar gevşemeye yol açabilir, ancak çatışmaların artması güvenli limandaki arayışını yeniden canlandırabilir" dedi.