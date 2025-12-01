Eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Sıla Usar İncirli’yi ilk turdan genel başkan seçerek yalnızca partiye değil, siyasetin geneline değişim mesajı verdiğini ifade etti.

Manavoğlu, CTP'nin ilk kadın genel başkanı olan Sıla Usar İncirli’yi kutlayarak başarılarının devamını diledi. “Bir kadın olarak ayrı bir gurur duydum” diyen Manavoğlu, 30. Olağanüstü Kurultay’ın çok olgun ve demokratik bir ortamda geçtiğini belirtti.

Manavoğlu, kurultayda aday olan Erkut Şahali ve Asım Akansoy’u da ayrıca tebrik etti.