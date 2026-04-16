Külçe altın, önceki seansta yaşadığı kaybın büyük kısmını silerek yüzde 1’e kadar yükseldi ve ons başına yaklaşık 4.838 dolara ulaştı.

Konuya yakın bir kaynağa göre ABD ile İran, küresel piyasaları sarsan çatışmayı sona erdirmek için müzakerelere daha fazla zaman tanımak amacıyla ateşkesi iki hafta uzatmayı değerlendiriyor. Ancak Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişleri hâlâ ciddi şekilde aksıyor; ABD İran gemilerini abluka altına alırken, Tahran da kritik su yolunu çoğu trafiğe kapalı tutuyor.

Associated Press’in haberine göre taraflar, hafta sonu Pakistan’da yapılan ve sonuçsuz kalan ilk tur görüşmelerin ardından diplomasiye devam etme konusunda “prensipte anlaşmaya” vardı. ABD Başkanı Donald Trump ise Salı günü Fox Business’a yaptığı açıklamada yaklaşık yedi haftadır süren savaşın “sona yaklaşmış olabileceğini” belirterek yeniden çatışma ihtimalini küçümsedi.

Perşembe günü petrol fiyatları yatay seyrederken, ABD borsaları önceki günü rekor seviyelerde kapattı ve dolar göstergesi hafif geriledi. Son günlerde petrol fiyatlarının yumuşaması, merkez bankalarının faizleri daha uzun süre sabit tutmasına veya artırmasına neden olabilecek enflasyon endişelerini azalttı.

Swap piyasası hâlâ ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faizleri sabit tutacağına bahis oynuyor. Bu görüş, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack’in açıklamalarıyla da destekleniyor. Hammack, faizlerin “uzun bir süre sabit kalmasını” beklediğini söyledi. Yüksek borçlanma maliyetleri, faiz getirisi olmayan altın için olumsuz bir unsur.

Altın, savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Çatışmanın ilk haftalarında yaşanan likidite sıkışıklığı, yatırımcıların zararlarını karşılamak için varlıklarını satmasına neden olmuştu. Ancak alıcıların piyasaya geri döndüğüne işaret eden bir gelişme olarak, altına dayalı borsa yatırım fonları bu ay şu ana kadar yaklaşık 25 ton alım yaptı; Mart ayında ise yaklaşık 94 ton satış gerçekleştirilmişti.

Spot altın Singapur saatiyle 09:11 itibarıyla yüzde 0,8 artışla ons başına 4.830,20 dolara yükseldi. Gümüş yüzde 1,7 artarak 80,31 dolara çıktı. Platin ve paladyum da yükselirken, Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 geriledi.