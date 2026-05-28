Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaşan sıcak çatışma haberleriyle sarsılıyor. Brent ham petrolü vadeli işlemleri, ABD’nin İran hedeflerine yönelik operasyonlarının ardından yüzde 4,2 oranında değer kazanarak varil başına 98 doların üzerine çıktı.

Bölgedeki askeri hareketlilik, küresel deniz yoluyla taşınan petrolün beşte birinin geçtiği kritik ticaret rotalarında arz kesintisi endişelerini zirveye taşıdı.

Askeri kanattan gelen açıklamalar, gerilimin kısa vadede düşmeyeceğine işaret ediyor.

Press TV’nin İslam Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) dayandırdığı habere göre İran, saldırının çıkış noktası olarak tanımladığı "Amerikan hava üssünü" hedef aldığını duyurdu.

Gerilim sadece iki ülke ile sınırlı kalmayarak bölge geneline yayılıyor. Kuveyt Hava Savunma güçleri, topraklarına yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşılık verdiklerini açıkladı.

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇIKMAZI

UEA Başkanı Fatih Birol’un ticari petrol stoklarının alarm verici bir hızla tükendiği yönündeki uyarılarının hemen ardından gelen bu askeri tırmanış, enerji piyasalarındaki kırılganlığı artırıyor.

Hürmüz Boğazı’ndaki fiziki sevkiyatın risk altına girmesi, piyasaların zaten dar olan arz dengesini daha da bozma potansiyeli taşıyor. Analistler, barış görüşmelerine dair umutların ABD Başkanı Trump’ın "memnuniyetsizlik" açıklamaları ve bu son saldırılarla zayıflamasının, petrol fiyatlarında 100 dolar üzerindeki "savaş primini" kalıcı hale getirebileceğini belirtiyor.