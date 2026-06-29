Spot altının ons fiyatı yüzde 0,7 gerileyerek 4.061,35 dolara indi. Ağustos vadeli ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,5 düşüşle 4.076,40 dolardan işlem gördü. Altın böylece aylık bazda üst üste dördüncü kez değer kaybetmeye hazırlanırken, bu dönemdeki toplam düşüş yüzde 10,4’e ulaştı.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, hafta sonunda ABD ile İran arasında yeniden karşılıklı askeri saldırılar yaşandığını belirterek, bunun petrol fiyatlarının düşük seviyelerde kalıp kalamayacağına ilişkin belirsizliği artırdığını söyledi. Waterer, bu durumun enflasyon ve faiz görünümüne yönelik beklentileri de etkilediğini ifade etti.

Petrol fiyatları, İran’ın pazar günü erken saatlerde Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD askeri noktalarına füze ve insansız hava araçlarıyla saldırmasının ardından yükseldi. Saldırı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran yönetimini, savaşı sona erdirmeye yönelik anlaşmaya uymaması halinde “ortadan kaldırmakla” tehdit etmesinden kısa süre sonra gerçekleşti.

Buna karşın Axios’un haberine göre Tahran ile Washington, Körfez’deki son çatışmaları durdurma ve Hürmüz Boğazı anlaşmazlığına ilişkin müzakereleri yeniden başlatma konusunda uzlaşmaya vardı.

Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu artırarak faiz artışı ihtimalini güçlendirdiğine dikkat çekilirken, altın her ne kadar enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz ortamında getiri sağlamayan bir varlık olması nedeniyle cazibesini kaybediyor.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar bu yıl Fed’den üç faiz artırımı beklerken, aralık ayında faiz artışı ihtimalini yaklaşık yüzde 80 olarak fiyatlıyor.

Yatırımcılar şimdi Fed’in para politikası patikasına ilişkin daha fazla ipucu elde edebilmek için bu hafta açıklanacak haziran ayı ADP özel sektör istihdam verisi ile ABD tarım dışı istihdam verisini takip edecek.

Tim Waterer, “Altın bu yıl yeniden 5.000 dolar seviyesini görebilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için jeopolitik gerilimin daha da azalması, petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere kalıcı şekilde gerileyerek enflasyon baskısını hafifletmesi ve doların zayıflaması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1,1 düşüşle 58,51 dolara gerilerken, platin yüzde 1 artışla 1.630,13 dolara, paladyum ise yüzde 0,8 yükselişle 1.218,92 dolara çıktı.