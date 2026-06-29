Küresel gösterge Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,9’a kadar yükselerek 73,39 dolara çıktıktan sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi. ABD ham petrolü (WTI) ise 70 dolar seviyelerinde işlem gördü. Hafta sonu yaşanan karşılıklı saldırılar kapsamında ABD, İran’ın kritik su yolu yakınında söz konusu tankere saldırmasının ardından İran’a ait askeri hedefleri vurdu. Öte yandan Axios’un, kimliği açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre taraflar salı günü Doha’da bir araya gelme konusunda anlaşma sağladı.

Yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıyan ve saldırıya uğrayan Kiku adlı çok büyük ham petrol tankeri, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nin Umman Körfezi kıyısındaki Fujairah açıklarında sinyal verdi. Geminin seyir durumu ise “komuta altında değil” olarak kaydedildi. Taraflar arasında sağlanan geçici anlaşmanın ardından yeniden artış gösteren Hürmüz Boğazı’ndaki petrol sevkiyatlarının son gerilimden nasıl etkilendiği ise henüz netlik kazanmadı.

Her ne kadar gemi trafiğinde artış yaşansa ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) cumartesi günü ticari gemilerin boğazdan geçişinin sürdüğünü açıklasa da bazı tankerler bölgeden çıkış girişimlerini iptal etti. Yüzlerce geminin Basra Körfezi’nde beklemeye devam etmesi nedeniyle armatörlerin Hürmüz Boğazı’nı kullanma konusunda temkinli davranmayı sürdüreceği belirtiliyor.

Hafta sonu yaşanan gerilim sırasında, Saudi Aramco tarafından işletilen bir helikopter, Suudi Arabistan’ın enerji merkezi konumundaki Ras Tanura’da Basra Körfezi kıyısında düştü. Ülkenin resmi haber ajansı, kazanın nedenine ilişkin ayrıntı paylaşmazken, olayın enerji tesislerini etkileyip etkilemediği de henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan Vladimir Putin, Rusya’nın akaryakıt arzında sıkıntılar yaşadığını ve bazı benzin istasyonlarında kuyruklar oluştuğunu kabul etti. Putin, arz sıkışıklığını hafifletmek amacıyla dizel ihracatına tam yasak getirilmesinin değerlendirilen önlemler arasında yer aldığını doğruladı.