Külçe altın, ons başına 2.875 dolara yakın işlem görüyor. Altın ayrıca, Trump’ın Kanada ve Meksika’ya gümrük tarifelerinin 4 Mart’ta uygulanmaya hazır olduğunu ve Çin ithalatına ek vergiler getireceğini söylemesinin ardından perşembe günü yüzde 1,3 düşüş yaşamıştı. Dolar yüzde 0,6 yükseldi ve bu da değerli metali yabancı yatırımcılar için daha az çekici hale getirdi.

Altının son günlerdeki düşüşü, artan güvenli liman talebinin fiyatları pazartesi günü ons başına 2.956,19 dolarlık rekor seviyeye çıkarmasının ardından geldi. Trump’ın potansiyel gümrük tarifelerinin ABD enflasyonu, ticareti, küresel ekonomi ve jeopolitik üzerindeki etkisine ilişkin yaygın huzursuzluk, külçe altının değer kazanmasına sebep olmuştu.

Cuma günü ilerleyen saatlerde yatırımcılar bir takım ABD verisini takip edecek. Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesinin Haziran ayından bu yana en yavaş tempoya düşmesi bekleniyor. Daha düşük oranlar faiz getirmeyen altın için olumlu görülür.

Spot altın, Singapur’da sabah 8:11’de ons başına yüzde 0,1 düşerek yaklaşık yüzde 2’lik haftalık düşüş yolunda 2.875,19 dolara geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyretti. Gümüş, platin ve paladyum hepsi düştü.