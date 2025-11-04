Fed Guvernörü Lisa Cook ile meslektaşları Mary Daly ve Austan Goolsbee, Aralık ayında yeni bir faiz indirimi taahhüdünde bulunmadı. Açıklamalar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın bir indirim daha olacağı varsayımına karşı yaptığı uyarılarla paralellik gösterdi.

Vadeli işlemlere göre, yatırımcılar Fed’in gelecek ay faiz indirimine gitme olasılığını yaklaşık yüzde 70 olarak fiyatlıyor; bu oran iki hafta önce neredeyse kesin bir indirim olarak görülüyordu.

Spot altın ons başına 3.990 doların altına geriledi. Pazartesi günü seans boyunca kazanç ve kayıplar arasında dalgalanan altın, Fed Guvernörü Lisa Cook’un, işgücü piyasasındaki zayıflamanın enflasyonun yeniden hızlanmasından daha büyük bir risk oluşturduğunu söylemesine rağmen Aralık için indirim sinyali vermemesi üzerine değer kaybetti.

Cook’un bu temkinli yaklaşımı, aynı gün açıklama yapan Mary Daly ve Austan Goolsbee’nin ifadeleriyle de örtüştü.