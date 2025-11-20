Külçe altın, önceki iki seansta neredeyse yüzde 1 değer kazandıktan sonra 4.075 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD, Ekim ayı istihdam raporunu yayımlamayacak, bu da Fed yetkililerinin yılın son toplantısı öncesinde önemli bir veriden mahrum kalacağı anlamına geliyor. Öte yandan, ekim toplantısının tutanakları, birçok yetkilinin 2025’in geri kalanında faizleri sabit tutmanın uygun olacağını düşündüğünü gösterdi.

Altın, faiz getirisi olmadığından daha düşük faiz ortamında avantaj sağlar. Bu nedenle Fed’in faizleri sabit tutması, altının cazibesini azaltabilir. Ayrıca, ABD dolar endeksi Çarşamba günü Eylül sonundan bu yana en güçlü yükselişini kaydetti ve bu durum, doların güçlenmesiyle altını yabancı alıcılar için daha pahalı hâle getirerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Altın, bu yıl güçlü bir ralli göstererek yüzde 50’den fazla değer kazandı ve Ekim ayında rekor seviyeye ulaştı, ardından bir miktar geri çekildi. Bu yükselişi, Fed’in yıl içinde yaptığı iki faiz indirimi, merkez bankalarının yüksek alımları ve altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler destekledi.

Singapur’da saat 11:31 itibarıyla ons altın 4.074,68 dolar seviyesinde yatay seyretti. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Çarşamba günkü yüzde 0,5’lik yükselişin ardından sabit kaldı. Gümüş, dalgalı seyrin ardından 51 doların üzerinde işlem görürken platin ve paladyum da yükseldi.