Külçe altın, haftayı hafif kayıpla kapatmasının ardından ons başına 4.040 dolar civarında işlem gördü. Birkaç ABD merkez bankası yetkilisi para politikası konusunda temkinli açıklamalar yaparken, New York Fed Başkanı John Williams yakın vadede borçlanma maliyetlerinde bir indirim için alan gördüğünü söyledi. Altın, Williams’ın yorumlarının ardından Cuma günü kayıplarını azaltmış olsa da seansı yine de daha düşük kapattı.

ABD hükümetinin kapanması, normalde faiz indirimi ihtimalini ölçmek için kullanılan ekonomik verilerin yayımlanmasını geciktirdi. Salı günü açıklanacak Eylül ayı perakende satışlar ve üretici fiyat verileri ile Çarşamba günü gelecek işsizlik maaşı başvuruları, ekonomi için gerekli sıcaklık göstergesini sağlayacak. Vadeli işlem yatırımcıları, gelecek ay çeyrek puanlık bir indirim olasılığını yüzde 60’ın biraz üzerinde fiyatlıyor.

Altın, 20 Ekim’de ons başına 4.380 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Yıl genelinde hâlâ yaklaşık yüzde 55 yükselişte ve bu artış; artan ticaret ve jeopolitik belirsizlikler ile birçok hükümetin bozulmakta olan mali görünümlerine dair endişeler tarafından destekleniyor.

Spot altın, Cuma günü yüzde 0,3 düştükten sonra Singapur saatiyle 11:26 itibarıyla yüzde 0,5 düşüşle ons başına 4.046 dolara geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyretti. Gümüş hafif düşerken, platin ve paladyum yükseldi.