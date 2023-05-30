ABD borç tavanı anlaşmasına ilişkin iyimserlik ve Fed'in daha fazla faiz artırımına gideceğine ilişkin beklentilerin dolara akışı teşvik etmesiyle altın fiyatları hafif düştü ve iki ayın en düşük seviyesinde kaldı.

Sarı metal, Fed yetkililerinden gelen bir dizi şahin sinyal ile yatırımcıların dolara yönelmesiyle bu ayın başlarında gördüğü rekor seviyelerden geriledikçe geriledi.

ABD VERİSİ ODAKTA

Bu hafta odak , Fed'in potansiyel olarak faiz oranlarını ne kadar daha artırabileceğini ölçmek için şimdi daha fazla ABD ekonomik ipucuna, özellikle de Mayıs ayı tarım dışı istihdam verilerine odaklanıyor.

Geçen haftaki veriler, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksinin Nisan ayında beklenmedik bir şekilde yükselerek enflasyonun yapışkan kaldığını gösterdiğini gösterdi.

Bu eğilim, iş piyasasındaki herhangi bir dayanıklılık belirtisiyle birleştiğinde, muhtemelen Haziran ayı sonunda bir oran artışına yönelik beklentileri artıracak.

Piyasalar, Fed'in bir sonraki toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırma şansının yüzde 60'ın üzerinde olduğunu gösteriyor.

Borç tavanı konularının yanı sıra altın, Fed'in yaklaşan faiz kararına odaklandı. Toplantı 12-13 Haziran'da.

FED KORKUSU

ANZ kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes, "Altın, ABD ekonomisindeki direnç işaretleri arasında geçen hafta düştü. Enflasyon da inatla yüksek kalmaya devam ediyor. Bu, Fed'in daha sıkı para politikasını sürdürmesine neden olabilir" dedi.

