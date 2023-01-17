Üç kayıp işlem gününün ardından hafta başında Bloomberg Dolar Endeksi ilk kez yükselirken, bu güçlenme altındaki rallinin ara vermesine zemin hazırladı. 4 işlem günü gün içi rekor kıran gram altın da rekor serisini sonlandırdı.

Altın, yatırımcıların Fed'in para politikası patikası hakkında daha fazla ipucu verebilecek ABD verilerini fiyatlamasıyla 8 ayın zirvesine yakın seviyelerden işlem gördü.

Gram altın bugün saat 09.00 itibarıyla yüzde 0,45 düşüşle bin 153,04 TL seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın yüzde 0,36 düşüşle ons başına bin 909,53 seviyesinden işlem görüyor.

COMEX altın vadeli işlemleri yüzde 0,45 düşüşle ons başına bin 913,10 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,08 artışla 102,4689 seviyesinden işlem görüyor.

Ons altında fiyatlar pazartesi günü Nisan 2022 sonundan bu yana en yüksek seviye olan 1.929 dolara kadar ulaşmıştı.

Kedia Commodities Direktörü Ajay Kedia, altın fiyatlarının zirve seviyesinden geri çekilmesiyle ilgili olarak, "Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentisi altını destekliyor. Şu anda fiyatlar aşırı alım bölgesine girdiği için teknik bir geri çekilme görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatlarındaki son yükselişte özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarında yavaşlamaya başlayacağı beklentileri etkili olmuştu.

ABD Merkez Bankası (Fed) ise faizleri art arda dört kez 75 baz puan artırdıktan sonra aralık ayında faiz artırım hızını 50 baz puana düşürmüştü.

Piyasalar ise Fed'in şubat ayında gerçekleştireceği para politikası toplantısında 25 baz puanlık (bps) nispeten daha küçük bir faiz artışını fiyatlamaya başladı.

Külçe altın sabit getirisi olmayan bir varlık olduğundan, düşük faiz oranları altını elde tutmanın fırsat maliyetini azaltarak altın fiyatlarının yükselişine destek oluyor.

Analistler, Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatması ve faiz artırımlarını durdurması halinde altın fiyatlarının bu yıl ons başına 2.000 doların üzerine çıkabileceğini belirtiyor.

Yatırımcılar ise en büyük altın tüketicisi olan Çin'de artan Koronavirüs kaynaklı ölümleri takip ediyor. Ölümlerin artması piyasalarda risk iştahını sınırlarken, verilerin Çin'den gelen ekonomik verileri nasıl etkileceği de merak ediliyor.

Son olarak Çin, 2022'deki ekonomik büyüme verisini paylaştı. Buna göre dördüncü çeyrekteki sıkı Koronavirüs kısıtlamaları ve emlak piyasasındaki çöküş nedeniyle ülkede ekonomik büyüme yüzde 3 seviyesinde gerçekleşirken bu oran neredeyse 46 yılın en kötü yılının yaşandığına işaret etti.

Diğer değerli metaller ise altın fiyatlarında düşüşe eşlik etti.

Spot gümüş yüzde 0,90 düşüşle 24,10 dolara indi.

Kedia, gümüş fiyatlarıyla ilgili ise "Düşük stoklar nedeniyle iyi bir endüstriyel ve yatırım talebi olduğu için gümüşün 2023'te altından daha iyi performans göstermesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Platin ise yüzde 0,80 düşüşle bin 57,49 dolara indi.