Gram altın bugün saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,10 artışla bin 107,75 TL seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın yüzde 0,09 artışla ons başına bin 824,98 seviyesinden işlem görüyor.

COMEX altın vadeli işlemleri yüzde 0,33 artışla ons başına bin 832,80 seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde bir miktar yükseliş gösterse de, haftalık bazda üst üste dördüncü haftalık düşüşünü yaşıyor. Buna göre, bu hafta ons altın fiyatı yüzde 0,88 gerileme kaydetti.

IG piyasa analisti Yeap Jun Rong, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentilerin şahin bir yeniden ayarlamayla karşılaştığını ve altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerinin Hazine getirilerindeki artışla büyük ölçüde zorlandığını söyledi.

Altın, enflasyona karşı bir koruma olarak görülse de yükselen faiz oranları, tahvillere kıyasla getirisi olmayan bu altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak son dönemlerde yatırımcıların ilgisinin azalmasına yol açmıştı.

Perşembe günü açıklanan veriler de, ABD GSYİH'sinin geçen çeyrekte revize edilmiş yıllık yüzde 2,7 oranında arttığını, yeni işsizlik maaşı başvurularında ise geçen hafta beklenmedik bir şekilde düşüş yaşandığını gösterdi.

Büyümenin beklentilerin altında gerçekleşmesi ekonominin bir nebze soğuduğunu, işsizlik maaşına başvuran kişi sayısındaki gerileme ise iş gücü piyasasının hala sağlam olduğunu gösterdi. Bu veriler ise birlikte değerlendirildiğinde, ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliklerin arttığına işaret ederek, yatırımcıların bir miktar çekimser kalmasına sebep oldu.

Yatırımcılar ise altın fiyatlarının kısa vadeli seyri hakkında fikir sahibi olabilmek için bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan PCE (kişisel tüketim harcamaları) verilerini beklemeye başladı.

Vadeli Fed fonları fiyatlamaları ise bu gelişmelerin ışığında, gösterge faizlerin temmuz ayında yüzde 5,347 ile zirve yapmasını ve 2023 yılı boyunca yüzde 5'in üzerinde kalmasının beklendiğini gösteriyor.

IG'den Yeap, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Piyasa beklentileri daha önce enflasyon okumalarındaki yukarı yönlü sürprizlere göre ayarlandı, bu nedenle piyasa beklentilerini daha da değiştirmek için (çekirdek PCE rakamlarında) önemli bir üstün performans gerekebilir." dedi.

Yeap ayrıca beklenenden daha düşük bir verinin gelmesi durumunda, şahin bahislerin bir miktar azalabileceğini ve bunun da altın fiyatlarını yeniden yükselişe geçirebileceğini söyledi.