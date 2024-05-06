Geçtiğimiz hafta düşüş trendine giren altın fiyatları yeni haftaya yükseliş seyrinde başladı.

Haftanın ilk işlem gününe 2 bin 301 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2 bin 313 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2291 dolar, en yüksek ise 2315 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2 bin 393 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2 bin 406 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2 bin 375 lira, en yüksek ise 2 bin 410 lira seviyeleri test edildi.

Ons altın cuma günü 2 bin 320 dolara kadar yükseldikten sonra günü 2 bin 301 dolardan kapattı. Gram altın ise cuma günü 2 bin 393 liradan kapandı. Çeyrek ise önceki kapanışını 3 bin 913 liradan yapmıştı. Haftalık bazda altın fiyatlarında düşüş dikkat çekti.