Çarşamba günü piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi sabit tutma kararı sonrası çarşamba günü altın fiyatları yükselse de perşembe günü kazançlarını geri verdi. Dün ons altın 2 bin 303 dolardan kapanırken gram altın günü 2 bin 396 liradan tamamladı.

Haftanın son işlem gününe 2 bin 303 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 2 bin 306 dolardan işlem görüyor.

Ons altında gün içerisinde en düşük 2 bin 300 dolar, en yüksek ise 2 bin 308 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2 bin 397 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2 bin 402 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2 bin 392 lira, en yüksek ise 2 bin 405 lira seviyeleri görüldü.

Çeyrek altın ise 4 bin liradan civarında seyrediyor.