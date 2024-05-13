ABD ekonomisinin yavaşladığına dair bazı işaretlerin, 2024 yılında Fed’in nihai faiz indirimlerine ilişkin spekülasyonları tetiklemesiyle, sarı metal geçen hafta bir nebze güçlendi.

Altın fiyatları yatırımcıların haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak ABD enflasyon verileri öncesinde dolara daha fazla yönelmesiyle, son dönemdeki bazı kazançlarını konsolide etti.

Yeni haftaya ise düşüşle başlayan altının gramı, 2 bin 437 liradan işlem görüyor. Saat 9.30 itibarıyla çeyrek altın 3 bin 974 liradan, yarım altın 7 bin 972 liradan, Cumhuriyet altını ise 15 bin 871 liradan işlem görüyor.