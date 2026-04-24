Spot altın yüzde 0,1 düşüşle ons başına 4.686,29 dolara geriledi. Değerli metal, dört haftalık yükseliş serisinin ardından bu hafta şu ana kadar yüzde 3 değer kaybetti. Haziran vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,5 düşüşle 4.702 dolara indi.

Brent petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalmaya devam ederken ve İran’daki ateşkes uzatılmış olmasına rağmen bu hafta yüzde 17’den fazla yükselerek varil başına 105 doların üzerine çıktı.

Kelvin Wong, Hürmüz Boğazı’nın uzun süre kapalı kalma riskinin sürdüğü ortamda petrol fiyatlarının yüksek kalmaya devam edeceğini ve bunun altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Yüksek petrol fiyatları, taşıma ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyonu körükleyebilir ve bu da faiz oranlarının yükselme ihtimalini artırır. Altın genellikle enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz oranları getiri sağlayan varlıkları daha cazip hale getirerek altının cazibesini azaltır.

Wong, altının hâlâ yatay bir bantta sıkıştığını belirterek, “Yaklaşık 4.900 dolar seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama ile 4.645 dolar seviyesindeki 20 günlük hareketli ortalama arasında hareket ediyor. Şu an her şey Orta Doğu’da olup bitenlere bağlı” dedi.

İran, Washington’un dünyanın en önemli deniz ticaret yollarından birini yeniden açmayı umduğu barış görüşmelerinin çökmesinin ardından Perşembe günü, komandoların sürat teknesiyle büyük bir kargo gemisine baskın düzenlediği görüntüleri yayımlayarak boğaz üzerindeki kontrolünü sergiledi.

Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada Tahran’ın anlaşma yapmak istediğini düşündüğünü ancak yönetimde karışıklık olduğunu söyledi. Acele etmediğini belirten Trump, İran’ın anlaşma istememesi halinde “askeri olarak işi bitireceğini” ifade etti.

ABD doları bu hafta şu ana kadar yüzde 0,7 yükselerek dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

Gösterge 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri bu hafta yüzde 2’den fazla artarak faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükseltti.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,3 düşüşle ons başına 75,22 dolara, platin yüzde 0,6 gerileyerek 1.993,63 dolara inerken, paladyum yüzde 0,3 kayıpla 1.464,12 dolara düştü.