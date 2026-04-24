Brent petrol varil başına 106 doların üzerine çıkarken haftalık yaklaşık yüzde 18 artışa yöneldi; ABD ham petrolü ise 97 dolar civarında işlem gördü.

Konuya yakın iki ABD’li yetkiliye göre, Donald Trump’ın Truth Social paylaşımları ve İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdürme kararı, Pakistan gibi arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelere zarar verdi.

Savaş, Şubat ayı sonunda başlamasından bu yana enerji piyasalarını sarsarken, Hürmüz Boğazı’nın neredeyse kapanması Basra Körfezi’ndeki büyük petrol ve gaz üreticilerinden akışlarda sert bir düşüşe yol açtı. Barış görüşmelerinin tıkandığına dair yeni endişeler, sertleşen söylemler ve artan askeri tehditler, petrol fiyatlarındaki jeopolitik risk primini yükseltiyor.

Vadeli işlemler, Trump’ın sosyal medya paylaşımında ABD Donanması’na boğaza mayın döşeyen tekneleri “vurup batırma” emri verdiğini söylemesinin ardından Perşembe günü yükseldi. Bu arada ABD güçleri, Hint Okyanusu’nda İran petrolü taşıyan bir süpertankere çıktı; donanma ise İran’ın deniz taşımacılığına yönelik ablukayı artırdı.

Hürmüz Boğazı’ndan geçen trafik büyük ölçüde donmuş durumda; yalnızca İran bağlantılı bazı gemilerin ara sıra hareket etmesi bu durgunluğu bozuyor.

Washington ile Tahran arasında görüşmeleri yeniden canlandırma çabaları, İran’ın nükleer kapasitesi ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları gibi temel konularda kilitlenmiş durumda. Trump, sosyal medya paylaşımında Lübnan’daki ateşkesin üç hafta uzatıldığını belirtti.

Goldman Sachs analistlerine göre, Hürmüz Boğazı’nın tamamen yeniden açılması ve yeni saldırıların yaşanmaması halinde Basra Körfezi’ndeki ham petrol üretiminin büyük ölçüde toparlanması “birkaç ay” sürebilir. Banka, üretimin Nisan ayında günlük yaklaşık 14,5 milyon varil, yani yüzde 50’den fazla azalabileceğini öngörüyor.