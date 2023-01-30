Gram altın bugün saat 09.00 itibarıyla yüzde 0,27 artışla bin 168,05 TL seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın yüzde 0,26 artışla ons başına bin 931,28 seviyesinden işlem görüyor.

COMEX altın vadeli işlemleri yüzde 0,83 artışla ons başına bin 945,50 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,05 düşüşle 101,9036 seviyesinden işlem görüyor.

Yatırımcıların gözü Fed'in 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde gerçekleştireceği para politikası toplantısına çevrilirken, piyasalar ABD Merkez Bankasının aralık ayında açıkladığı 50 baz puanlık faiz artırımı yerine 25 baz puanlık bir artışa gidilmesini bekliyor.

Tastylive'dan Ilya Spivak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Altın fiyatları şu anda Fed toplantısı öncesinde belli bir aralıkta konsolide oluyor. Piyasaların ana odak noktası ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasında kullanacağı tonda olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Spivak ayrıca, faiz oranlarının beklentiler dahilinde 25 baz puana indirilmesinin sabit getirisi olmayan altın üzerinde olumlu bir etkisinin olabileceğini söyledi.

Son açıklanan veriler, ABD'de tüketici harcamalarının aralık ayında düştüğünü ve enflasyonun gerilemeye devam ettiğini göstermişti. Bu veri sonrasında ise Fed'in faiz artırım hızında daha da yavaşlayabileceği beklentileri artış göstermişti.

Spivak, ABD'de açıklanan son büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle ilgili olarak ise bu veri sonrasında doların bir miktar yükselebileceğini ancak getirilerin muhtemelen daha düşük olacağı için altının fazla düşmesini beklemediğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın yanında Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) da bu hafta politika toplantısı düzenleyecek.

Analistler, Fed'e karşı ECB ve BoE'nin faiz artışlarında daha agresif bir politika sürdürmesini beklediklerini söylüyor.

Piyasa katılımcıları ayrıca en büyük külçe altın tüketicisi olan Çin'deki Koronavirüs vakalarını da yakından takip ediyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, cumartesi günü yaptığı açıklamada, tatil döneminin altı günüyle çakışan bir hafta olan 20 Ocak ile 26 Ocak arasında Çin'de Koronavirüs bağlantılı 6.364 ölümün kaydedildiğini aktardı.