Altın faizleri sabit tutması sonrası Fed'den gelen şahin mesajlarla düşüşünü beşinci güne taşıdı.

Altın, Fed'in faiz artışlarını duraklatmasına rağmen parasal sıkılaştırmanın henüz bitmediğinin sinyalini vermesinin ardından Şubat ayından bu yana en uzun kayıp serisini gerçekleştirerek art arda beşinci günde de geriledi.

Spot altın ons başına bin 932 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre gram altın ise bin 470 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Faiz getirisi olmayan değerli metal üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olması beklenen faiz artış öngörüleri altının bu ay seyrettiği ons başına 1.940-1.980 dolar işlem aralığını altına düşmesine neden oldu. Altın son değer kayıpları sonrası üç ayın en düşük kapanışını yapma yolunda ilerliyor.

Bununla birlikte kısa vadeli tahvil getirileri Fed’in piyasanın tahmin ettiğinden daha fazla faiz artışı öngördüğünü açıklamasıyla Çarşamba günü yükseldi. Bu durum altının önceki dönemde elde ettiği kazançların bir kısmını geri vermesine neden oldu.

Geçtiğimiz dönemde ABD borç tavanı çıkmazı ve bankaların iflaslarının sektörde yayılması gibi olası makro ekonomik risklerin çözülmesi altının cazibesinin azalmasına neden oldu.

Kotak Securities Emtia Araştırma Başkanı Ravindra Rao, “Piyasa şu anda Fed’den faiz indirimi beklemiyor. Faizlerin yükselmesinin beklendiği ve indirim tahminlerinin halı altına itildiği bir dönemde altın fiyatları yakın dönemde bir miktar baskı görebilir” değerlendirmesinde bulundu.