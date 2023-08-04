ABD'de bu hafta açıklanan bir dizi güçlü verinin Hazine tahvil getirilerini yükseltmesinin ardından yatırımcılar yakından izlenen tarım dışı istihdam verilerini beklerken altın fiyatları, altı haftanın en kötü haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1934 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Altının gram fiyatı 1679 lira, çeyrek altın 2 bin 755 liradan satılıyor.

Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin soru işaretlerinin devam etmesi, açıklanan makroekonomik verilerden ve şirketlerin finansal sonuçlarından gelen karışık sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.



ABD'nin tahvil piyasalarındaki satış eğiliminin devam etmesi pay piyasalarını da baskılarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 4,2010 ile son 15 yılın zirvesine yaklaştı.



Bugün ABD'de istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasına ilişkin vereceği sinyaller yatırımcıların odağında yer alırken, analistler, istihdam piyasasının hala gücünü koruyor olabileceğine dikkati çekti.



Analistler, tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın gelecek dönem politikalarına yönelik ipucu verebileceğini kaydederek, saatlik kazançlarda yavaşlama olması durumunda bunun Fed'e önceki faiz artırımlarının ekonomi üzerinde amaçlanan etkilerinin olduğuna dair işaret verebileceğini aktardı.



Dün ABD'de Fed takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6'lık artış gösterdi.



Ülkede, ilk kez işsizlik maaşı için başvuruda bulunan Amerikalıların sayısı, geçen hafta 6 bin artışla 227 bine yükseldi. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda aylık bazda 1,2 puan azalışla 52,7'ye düşerken, piyasa beklentilerinin altında kaldı.



Ülkede, fabrika siparişleri de haziranda yüzde 2,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi.



ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın nisan-haziran döneminde elde ettiği gelir, yıllık bazda yüzde 1 azaldı, e-ticaret devi Amazon'un geliri yüzde 11 arttı.



Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, amaçlarının resesyona neden olmak değil enflasyonu düşürmek olduğuna dikkati çekti.