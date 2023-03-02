Gram altın bugün saat 09.00 itibarıyla yüzde 0,27 düşüşle bin 112,75 TL seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın yüzde 0,28 düşüşle ons başına bin 831,91 seviyesinden işlem görüyor.

COMEX altın vadeli işlemleri yüzde 0,39 düşüşle ons başına bin 838,20 seviyesinden işlem görüyor.

Altın enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülse de, yükselen enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarının artırılması altını elde tutmanın fırsat maliyetini de artırma eğiliminde bulunuyor. Bu ise altın fiyatları üzerindeki satış baskısının yoğunlaşmasına sebep oluyor.

GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, altın fiyatlarının sadece konsolide olduğunu belirterek, "Dolar güçlendi ve bu yüzden altın fiyatlarının biraz düştüğünü görüyoruz." dedi.

Dolar endeksi yüzde 0,2 yükselirken ve külçe altını diğer para birimlerini tutan alıcılar için daha az uygun hale getirdi. Gösterge ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Çarşamba günü açıklanan veriler ise ABD imalatının şubat ayında üst üste dördüncü ay daraldığını gösterdi ancak yeni siparişlerin son 2,5 yılın en düşük seviyesinden geri çekilmesiyle fabrika faaliyetlerinin istikrar kazandığına dair beklentiler de arttı.

GoldSilver Central'dan Lan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Altın muhtemelen daha fazla verilere bağlı kalacaktır. Birçok kişi ABD Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında ne yapacağına ve faiz oranlarını artırmaya devam edip etmeyeceğine bakıyor. Altın fiyatlarının seyrinde kilit konular da bunlar olacak." ifadelerini kullandı.

Fed politika yapıcıları ise 21-22 Mart'taki toplantılarının sonunda ABD Merkez Bankası'nın para politikası patikasına ilişkin güncellenmiş projeksiyonlar sunacak. Para piyasaları bu projeksiyonları beklerken, Fed'in hedef faiz oranını ise eylül ayında yüzde 5,483 ile zirveye çıkarmasını bekliyor.

Avrupa tarafında ise salı günü Fransa ve İspanya'da enflasyonun beklenmedik bir şekilde yükseldiğini gösteren verilerin ardından çarşamba günü açıklanan veriler Almanya'da tüketici fiyatlarının şubat ayında beklenenden daha fazla arttığını gösterdi. Bu ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırım beklentilerini kuvvetlendirerek, altın fiyatları üzerindeki baskının bir diğer önemli sebebi oldu.