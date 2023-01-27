Altın, ABD'den gelen son büyüme verilerinin Fed'in faiz patikasını tersine çevirebileceği yönündeki fiyatlamaları desteklemesiyle 9 ayın zirve seviyeleri civarındaki seyrini korudu.

Gram altın bugün saat 09.00 itibarıyla yüzde 0,18 düşüşle bin 164,44 TL seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın yüzde 0,24 düşüşle ons başına bin 924,67 seviyesinden işlem görüyor.

COMEX altın vadeli işlemleri yüzde 0,35 düşüşle ons başına bin 923,20 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,18 artışla 101,9885 seviyesinden işlem görüyor.

Daha güçlü bir dolar, dolarla fiyatlanan altını diğer para birimi sahipleri için daha az uygun hale getirerek fiyatlarda bir miktar geri çekilme yaşanmasına sebep oldu.

Altın fiyatlarının zirve seviyelerinden geri çekilmesinde ayrıca ABD GSYİH verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi de etkili oldu.

Kedia Commodities Direktörü Ajay Kedia, doların yükselmesi ve ABD GSYİH verilerinin fiyatları baskılaması nedeniyle altının bir miktar geri çekildiğini söyledi.

Perşembe günü açıklanan veriler, ABD ekonomisinin son çeyrekte ekonomistlerin beklediğinden daha hızlı büyüdüğünü gösterirken, Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceğine işaret etti.

Ancak bazı analistler, bu büyümenin Fed'in agresif sıkılaştırma politikasının etkisi ortaya çıkmadan önce gerçekleşen son büyüme olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Çoğu ekonomist hala 2023'ün ikinci yarısına kadar ABD ekonomisinin hafif bir durgunluk göstermesini bekliyor.

Yatırımcılar ise genel olarak Fed'in aralık ayında 50 baz puan olan faiz artırımlarını 31 Ocak-1 Şubat toplantısında 25 baz puana (bps) düşürmesini bekliyor.

Yatırımcıların yeni odak noktası ise merkez bankasının izleyeceği yola ilişkin ipuçları sunması beklenen ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri oldu.

IG Market stratejisti Yeap Jun Rong, açıklanacak veride aşağı yönlü bir sürprizin daha az şahin bir Fed'e işaret edebileceğini ve bunun da uzun vadede altın fiyatlarının yükselmesine destek olabileceğini söyledi.