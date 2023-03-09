Gram altın bugün saat 09.00 itibarıyla yüzde 0,02 artışla bin 105,08 TL seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın yüzde 0,02 artışla ons başına bin 813,56 seviyesinden işlem görüyor.

COMEX altın vadeli işlemleri yüzde 0,08 düşüşle ons başına bin 817,20 seviyesinden işlem görüyor.

Altın enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülürken, yükselen fiyatları kontrol altına almak için yapılan faiz artışları altını yatırımcılar için daha az cazip hale getiriyor.

GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, altın piyasasında sessizliğin hakim olduğunu belirterek, "Powell'ın nihai faiz oranlarının başlangıçta beklenenden daha yüksek olabileceğini söylemesinin ardından piyasa hala Fed'in faiz artışlarında nereye kadar gidebileceğini öngörmeye çalışıyor." dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, daha yüksek ve potansiyel olarak daha hızlı faiz artışları mesajını yinelerken, nihai faiz oranı konusunda tartışmanın hala devam ettiğini ve kararın ABD Merkez Bankası'nın iki hafta sonraki politika toplantısından önce yayımlanacak olan verilere bağlı olacağını vurguladı.

OANDA analisti Edward Moya ise paylaştığı bir notunda, altın yatırımcılarının büyük bir yeniden pozisyon ayarlamaya gitmeden önce cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporunu beklediğini söyledi.

ABD'den gelen son veri ise ADP Ulusal İstihdam raporu oldu. Bu veri, özel sektör istihdamının geçen ay 242 bin arttığını gösterdi. Piyasaların beklentisi 200 bin seviyesindeyken, beklentilerin üzerinde gelen bu veri, ABD'de iş gücünün hala sıkı olduğuna işaret etti.

Çarşamba günü açıklanan diğer veriler ise ABD'de iş ilanlarının ocak ayında beklenenden daha az düştüğünü göstererek, iş gücü piyasasının sıkı görünümünü destekledi.

Yatırımcılar bu verilerin ardından altın fiyatlarının kısa vadeli seyri hakkında fikir sahibi olabilmek için cuma günü 15.30’da açıklanacak tarım dışı istihdam verisini beklemeye başladı.

Reuters anketine katılan ekonomistler, ABD'de tarım dışı istihdamın şubat ayında 205.000 artmasını bekliyor.

Ocak ayı istihdam verisini yansıtan son raporda piyasa beklentisi 185 bin seviyesindeyken, ABD'de tarım dışı istihdam 517 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Bu verinin ardından risk odaklı varlıklar üzerinde satış baskısı artarken, faiz artışlarında agresif tutumun artabileceğine yönelik beklentiler de kuvvetlenmişti.