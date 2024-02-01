Altın fiyatları, Fed’in faizi düşürme sinyalini net olarak vermemesinden dolayı dalgalı seyrediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşması esnasında ons altın fiyatı bir aşağı bir yukarı hareket gösterdi.

İçeride gram altın da 2 bin liraya yaklaşarak güne yüksek başladı.

Altının gram fiyatı 1.997 lira, çeyrek altın 3.356 liradan, yarım altın 6.670 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 13.300 liradan satılıyor.

Ons altın dalgalı seyrediyor

Bu gelişmeler ışığında ons altın üzerinde kısa süreli dalgalanmalar yaşandı. Ons altın güne 2034 dolardan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 2033 dolar, en yüksek de 2049 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2045 dolardan işlem geçiyor.

Fed politika faizini sabit tuttu

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, Powell da para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, marta kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Para piyasalarında, Powell öncesi Fed’in ilk faiz indirimine martta başlama ihtimali yüzde 53 ile fiyatlanırken, söz konusu açıklamaların ardından yüzde 35’e geriledi.

Bankanın, para piyasalarında, mayıs toplantısında ise yüzde 92 ihtimalle faiz indirimine başlayacağı fiyatlanıyor.

Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair güven duymak için devam eden kanıtlara ihtiyaçlarının olacağını belirterek, politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna ve ekonominin beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inandıklarını dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından tahvil talebi artarken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak yüzde 3,93 seviyesine indi.