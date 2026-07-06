Petrol fiyatları ABD-İran arasındaki gerilimin düşmesiyle geriledi.

WTI ham petrol, varil başına 69 doların, Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 72 doların altında işlem görerek, Şubat sonundan bu yana en düşük seviyelerine yaklaştı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen enerji akışındaki toparlanma ve OPEC+ üretiminin artacağına dair beklentiler, potansiyel bir arz fazlası endişelerini körükledi.

OPEC+ üyeleri, Suudi Arabistan ve Rusya liderliğindeki yedi ülkenin günlük 188 bin varil üretim artışı konusunda anlaşmasıyla, önümüzdeki ay için toplu üretim kotalarında mütevazı bir artışı daha onayladı.

Bu karar, Ortadoğu genelindeki koşulların istikrar kazanmaya devam etmesiyle grubun üretimi artırma konusundaki güvenini yansıtıyor.

Büyük Basra Körfezi üreticileri de arzı artırırken, Suudi Arabistan'ın ihracatı savaş öncesi seviyelere yaklaştı; savaş sırasında OPEC'ten ayrılan BAE de sevkiyatlarını yeniden başlattı.

Bu arada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ve doğalgaz tanker trafiği, kritik enerji güzergahı boyunca birkaç geminin açıklanamayan U dönüşleri ve sapmalarından bir gün sonra, Pazar günü normalleşme belirtileri gösterdi.

WTI ham petrol, varil başına 69 doların, Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 72 doların altında işlem görerek, Şubat sonundan bu yana en düşük seviyelerine yaklaştı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen enerji akışındaki toparlanma ve OPEC+ üretiminin artacağına dair beklentiler, potansiyel bir arz fazlası endişelerini körükledi.

OPEC+ üyeleri, Suudi Arabistan ve Rusya liderliğindeki yedi ülkenin günlük 188 bin varil üretim artışı konusunda anlaşmasıyla, önümüzdeki ay için toplu üretim kotalarında mütevazı bir artışı daha onayladı.