Altının ons fiyatı, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişle, düşüş eğilimli hareket ederken, diğer taraftan Ortadoğu’da yükselen jeopolitik riskler yakından takip ediliyor.

2047 – 2055 bant aralığında işlem gören ons altın, saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,43 kayıpla 2047 dolarda işlem gördü.

Fiyatı ons altın ve dolar/TL’nin değerine göre belirlenen gram altın, tarihi zirvesini 1997 liraya çıkardı. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,24 düşüşle 1981 liradan alıcı buldu.

Mart ayı için yüzde 73 ihtimal var! İşte altın fiyatları Mart ayı için yüzde 73 ihtimal var! İşte altın fiyatları

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:

Gram altın 2.060,22 lira

Çeyrek altın 3.242,04 lira

Yarım altın 6.484,08 lira

Tam altın 13.432 lira

Cumhuriyet altını 12.929 lira