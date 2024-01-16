Altının ons fiyatı, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişle, düşüş eğilimli hareket ederken, diğer taraftan Ortadoğu’da yükselen jeopolitik riskler yakından takip ediliyor.

2047 – 2055 bant aralığında işlem gören ons altın, saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,43 kayıpla 2047 dolarda işlem gördü.

Fiyatı ons altın ve dolar/TL’nin değerine göre belirlenen gram altın, tarihi zirvesini 1997 liraya çıkardı. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,24 düşüşle 1981 liradan alıcı buldu.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:

Gram altın 2.060,22 lira

Çeyrek altın 3.242,04 lira

Yarım altın 6.484,08 lira

Tam altın 13.432 lira

Cumhuriyet altını 12.929 lira