Altın, küresel ekonomik görünümle ilgili artan endişelerin güvenli liman talebini desteklemesiyle geçen haftaki yükselişinin ardından güçlü seyrini sürdürdü.

Spot külçe, ons başına 2.912 dolar civarında seyrederken geçen hafta neredeyse yüzde 2 değer kazandı. ABD’de Başkan Donald Trump, tarifeler ve federal işten çıkarmalara odaklanmaya devam ederken ekonominin bir “geçiş sürecinde” olduğunu belirtti. Çin’de ise ekonomik veriler, devam eden deflasyonist baskılara işaret etti.

Değerli metal, 2025’in ilk çeyreğinde güçlü bir yükseliş sergileyerek arka arkaya rekorlar kırdı ve yalnızca bir hafta dışında her hafta değer kazandı. Bu yükselişin arkasında, Trump yönetiminin ticaret politikalarının yarattığı belirsizlik, merkez bankalarının altın alımlarının devam ettiğine dair işaretler ve Fed’in faiz indirimlerine devam edebileceği yönündeki spekülasyonlar bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinde artan belirsizliklerin altını çizdi ve politika ayarlamaları konusunda acele etmeye gerek olmadığını söyledi. Düşük faiz oranları, faiz getirisi olmayan altın için genellikle olumlu bir ortam yaratıyor.

Bloomberg’in öncü verilerine göre, altın ETF’leri son altı haftadır büyüyerek Aralık 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Singapur saatiyle 11:04 itibarıyla spot altın yüzde 0,1 artışla 2.912,39 dolara yükseldi ve yıl başından bu yana yüzde 11 değer kazandı. Geçtiğimiz ay ise 2.956 dolar seviyesini aşarak yeni bir rekor kırmıştı. Bloomberg Dolar Endeksi, 2022’den bu yana en büyük haftalık kaybının ardından dengelendi. Gümüş, platin ve paladyum ise değer kaybetti.