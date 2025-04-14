Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerle ilgili son açıklamalarının ardından güvenli liman varlıklarına yönelimi artırmasıyla birlikte rekor seviyeye ulaştı.

Külçe altın, pazartesi günü 3.245 doların üzerine çıkarak Cuma günü kırdığı önceki rekoru geçti. Geçen hafta yüzde 6’dan fazla değer kazanan altın, dolardaki düşüşten de destek aldı.

Trump tüketici elektroniği ürünlerine geçici vergi muafiyeti getirmesinin ardından, pazar günü bu ürünlere özel yeni vergilerin yolda olduğunu ima etti.

Trump’ın ani değişen ticaret politikaları ABD hisse senetleri, tahvilleri ve dolar üzerinde büyük dalgalanmalara neden olurken, küresel resesyon korkuları nedeniyle yatırımcılar güvenli limanlara yöneliyor.

Pepperstone Group’un araştırma başkanı Chris Weston, “Altın şu an tartışmasız bir kazanan” dedi. Weston, bazı yatırımcıların altını “aşırı değerli olduğu için almakta tereddüt ettiğini, ama kısa pozisyon almak için de çok güçlü bulduğunu” belirtti.

Piyasanın bu hafta takip ettiği diğer bir nokta ise dünyanın en büyük merkez bankalarının küresel görünüme nasıl yaklaşacağı olacak. Singapur ve Avrupa Merkez Bankası’ndan parasal gevşeme adımları bekleniyor. Faiz oranlarının düşmesi, faiz getirmeyen altın gibi varlıklar için genellikle olumlu bir gelişme.

Spot altın, Singapur saatiyle 10:42 itibarıyla ons başına 3.236,27 dolardan işlem gördü. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,2 düşerek Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Gümüş değeri azaldı, platin ve paladyum ise yükseldi.