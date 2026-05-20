Yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlü dolar, ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik iyimserliğin önüne geçti.

Spot altın, yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4.467,59 dolara geriledi. Değerli metal, önceki seansta 30 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Haziran vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,9 kayıpla 4.471,10 dolara düştü.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Yükselen tahvil getirileri ve faiz görünümündeki şahin değişim sayesinde güç kazanan dolar karşısında altın bir miktar ivme kaybediyor” dedi.

Dolar endeksi altı haftanın zirvesine yakın seyrederken, bu durum dolar bazlı altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

Gösterge niteliğindeki ABD 10 yıllık tahvil getirileri bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerinde sabit kaldı. Bu da faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırdı.

ABD’nin İran’a ilişkin mesajları ise karışık kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un hâlâ Tahran’a saldırı düzenlemek zorunda kalabileceğini söylerken, Başkan Yardımcısı JD Vance tarafların ilerleme kaydettiğini ve yeniden çatışma istemediğini ifade etti.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, mevcut faiz seviyesinin şimdilik uygun olduğunu ve fiyat baskılarının yüksek kalmaya devam ettiği bir dönemde enflasyonu aşağı yönlü baskıladığını söyledi. Ancak yatırımcıların faizlerin yeniden artırılabileceği senaryolarını değerlendirmeye başlamasının “sağlıklı” olduğunu belirtti.

Yatırımcılar ayrıca gün içinde açıklanacak Fed’in nisan ayı toplantı tutanaklarını takip ederek, ABD Merkez Bankası’nın para politikası görünümüne ilişkin ipuçları arayacak.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,8 düşüşle ons başına 73,22 dolara geriledi. Platin yüzde 0,5 kayıpla 1.912,67 dolara inerken, paladyum yüzde 0,2 yükselişle 1.356,32 dolara çıktı.