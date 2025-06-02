ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair görüşmelerin gölgesinde altın hafif primli seyrediyor.

ABD Hazine Bakanı Bessent, Başkan Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in nadir mineraller de dahil olmak üzere ticaret konularını ele almak üzere yakında konuşacaklarına inandığını belirtti.

CBS’in “Face the Nation” programında liderler arasında herhangi bir görüşme planlanıp planlanmadığı sorusuna Bessent, “Çok yakında bir şeyler göreceğimize inanıyorum” ifadesini kullandı.

Trump’ın Çin’e uyguladığı çelik ve alüminyum tarifesini yüzde 25’ten yüzde yüzde 50’ye çıkarması da altını destekliyor.

Ons altın güne 3305 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3300 dolar, en yüksek de 3324 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3324 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın güne 4150 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4150 lira, en yüksek de 4196 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4195 liradan alıcı buluyor.