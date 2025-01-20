Birçok yatırımcının Donald Trump’ın Pazartesi günü ABD başkanı olarak göreve başlamasının kapsamlı tarifeler, ticaret savaşları ve yaygın piyasa çalkantıları döneminin habercisi olabileceği konusunda temkinli olması altının haftaya sınırlı bir düşüşle başlamasına neden oldu.

Altın, geçtiğimiz haftayı üçüncü haftalık kazancını kaydederek tamamladıktan sonra ons başına 2.695 dolara yakın işlem gördükten sonra tekrar 2700 doların üstüne tırmandı. Geçtiğimiz hafta, yatırımcıların Fed’in bu yıl faiz oranlarını daha da düşüreceğine dair beklentilerini yeniden canlandırmalarına neden olan düşük ABD enflasyonuyla desteklendi. Düşük faiz ihtimali de altına destek verdi.

Yeni haftanın ilk işlem gününde 2689 dolara kadar gerileyen altın buradan gelen alımlarla toparlanarak yeniden 2700 doların üzerinden fiyatlanıyor.

Yeni başkanın politikaları merakla bekleniyor

Yatırımcılar ayrıca yeni başkanın göç politikası ve daha keskin jeopolitik gerginliklerin kapsamı konusunda endişeli, Trump halihazırda Kanada, Meksika ve Avrupa gibi bazı geleneksel ABD müttefiklerini hedef alıyor. Bu, altının bir sığınak olarak değerini artırabilirken, aynı zamanda ABD dolarını da yükseltebilir ve bir karşı rüzgar oluşturabilir. Altın, Fed’in faiz indirimlerine yönelmesi ve artan jeopolitik gerginliklerin güvenli liman talebini artırmasıyla geçen yıl bir dizi rekor kırdı. Merkez bankalarının alımları da önemli bir itici güç oldu ve Dünya Altın Konseyi’nin yaptığı bir ankete göre kurumların %97’si bu yıl altın rezervlerini korumayı veya artırmayı bekliyor.

Bu arada Orta Doğu’da, Gazze savaşında uzun süredir ertelenen ateşkes, Hamas’ın İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli karşılığında üç kadın rehineyi serbest bırakmasıyla tutunmaya başladı. Bu durum da jeopolitik kaygılarla beslenen altının, yükseliş nedenlerinden birini daha kaybetmesi anlamına geliyor.