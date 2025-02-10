Altın, Başkan Donald Trump’ın Pazartesi günü çelik ve alüminyum ithalatına vergi koyacağını açıklamasının ardından küresel finans piyasalarındaki belirsizliğin artmasına bağlı olarak rekor seviyeye doğru yükseldi.

Külçe altın, geçen hafta yüzde 2,2 artış gösterdikten sonra ons başına 2.869 dolara yakın seviyelerden kapandı. Başkanın son ticaret tehditleri güvenilir liman varlıklarına olan talebi artırdı. Trump Pazar günü, yüzde 25 vergilerin tüm ülkelerden gelen çelik ve alüminyuma uygulanacağını söyledi.

Yatırımcılar ayrıca, ABD para politikasının geleceğine dair ipuçları için Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın Salı ve Çarşamba günü yasa koyuculara altı ayda bir verdiği brifinge odaklanacak. Powell’ın, merkez bankacılarının borçlanma maliyetlerini daha fazla düşürmek için acele etmemelerinin temel nedeni olarak dirençli ekonomiyi vurgulaması bekleniyor.

Altın, faizlerdeki düşüş ihtimali azalsa da yükseliyor

Bu senaryo, faiz ödemediği için teoride külçe altın için düşüşe işaret ediyor. Yine de, belirsiz zamanlarda metalin değer deposu olarak rolü, yatırımcı iştahını artırmaya devam ediyor. Piyasalar, yeni yönetimin ticaret ve göç politikalarının enflasyonu yeniden canlandırması ve büyümeyi etkilemesi durumunda ABD ekonomisi ve para politikası için olası etkileri okumaya çalışıyor.

Çin merkez bankası, Ocak ayında altın rezervlerini önceki iki ay boyunca olduğu gibi artırdı. Bu, fiyatlar tarihi olarak yüksek seviyelerde olsa bile rezervleri çeşitlendirmeye yönelik devam eden taahhüdün işaretini verdi. Spot altın, Cuma günü 2.886,79 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yeni haftaya da yükselişle başladı.