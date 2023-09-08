Altın, bu hafta güçlü ABD verilerinin Fed’in faiz oranlarını uzun süre yüksek tutacağı görüşünü güçlendirerek değerli metalin cazibesini azaltmasının ardından haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Spot altın ons başına 1.925 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalararası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın ise 1.660 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

Uzmanlar ABD’de işsizlik yardımı başvurularının Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından, daha uzun süre yüksek seyredecek bir faiz ortamının giderek daha olası hale geldiğini değerlendiriyor.

Çarşamba günü ABD hizmet sektörü faaliyetinin Ağustos ayında keskin bir şekilde arttığını gösteren rakamlar sonrası swap yatırımcıları Eylül ayında 25 baz puanlık faiz artışı için fiyatlandırmalarını artırmıştı.

ABD doları art arda sekizinci haftalık kazancına doğru ilerlerken güçlenen dolar geleneksel olarak olumsuz etkiye sahiptir.