Yatırımcılar güvenli limandan uzaklaşmaya başladı. İsrail ve İran arasındaki savaşta ateşkesin olması altına olan talebi sınırladı.

Savaşın devam ettiği dönemde de altın büyük hareket göstermemiş, ons bazında rekor kıramamıştı.

Yatırımcılar farklı alanlarda getirisi yüksek yatırımlara yönelmeye devam ediyor.

Ons altın güne 3334 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3329 dolar, en yüksek de 3343 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3337 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın güne 4259 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4256 lira, en yüksek de 4274 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4267 liradan alıcı buluyor.