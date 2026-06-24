Doların, ABD’de faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesiyle yükselmesi altın üzerinde baskı yaratırken, yatırımcılar ABD-İran barış görüşmelerine ilişkin çelişkili sinyalleri de değerlendirdi.

Spot altın yüzde 1 düşüşle ons başına 4.067,51 dolara geriledi. Altın, gün içinde daha önce 11 Haziran’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD’de Ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 1,6 düşüşle 4.083,90 dolara indi.

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada İran’ın süresiz şekilde nükleer denetimleri kabul ettiğini söyledi. Ancak Tahran, müzakerelerde böyle bir taviz verilmediğini belirterek kırılgan barış anlaşmasının uygulanabilirliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Taraflar ayrıca, İran’ın yurt dışındaki dondurulmuş fonlarına erişimini sağlayacak düzenlemenin ayrıntıları konusunda da anlaşmazlık yaşadı.

Külçe altın, ABD-İsrail’in Şubat ayı sonunda İran’a karşı başlattığı savaşın ardından yaklaşık yüzde 23 değer kaybetti. Artan enflasyon baskısının yerini, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artıracağı beklentisine bırakması bu düşüşte etkili oldu. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz ortamında getiri sunmayan bir varlık olması nedeniyle cazibesini yitiriyor.

Dolar endeksi bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkarak altını yurt dışındaki alıcılar için daha pahalı hale getirdi.

CME FedWatch verilerine göre, yatırımcılar Fed’in bu yıl üç faiz artırımı yapmasını fiyatlıyor. Bu beklenti, geçen haftaki Fed toplantısı öncesinde yalnızca bir faiz artışı yönündeydi.

Piyasaların odağında şimdi, Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği ve Perşembe günü açıklanacak olan ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi bulunuyor. Verinin, para politikasının yönüne ilişkin yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,9 düşüşle ons başına 61,44 dolara, platin yüzde 0,8 kayıpla 1.638 dolara, paladyum da yüzde 0,8 gerileyerek 1.227,41 dolara indi.